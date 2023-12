Sgombero Prati di Caprara, gli attivisti lasciano lo stabile occupato

La giornata di sgombero, coordinata dalla questura, dell’area demaniale Prati di Caprara, ha visto anche la fine dell'occupazione dello stabile al civico 10 messa in atto il 14 dicembre dal collettivo "Infestazioni" nelle vecchie case degli ufficiali delle ex caserme.

Circa 200 attivisti si poi sono radunati dietro un furgone con impianto di amplificazione nel pomeriggio sono partiti in corteo, uno "Street di uscita" annunciato su social.

L'attività nell'area particolarmente degradata segue quella della Polizia Locale che, nel tratto parallelo a via Agucchi, dalla via Emilia fino al poligono, aveva già rimosso 4 tonnellate di rifiuti. Ieri sono sono state trovate diverse abitazioni di fortuna e baracche.

Lepore: "La situazione si stava aggravando"

“Due interventi, quello sul Lungo Reno effettuato dalla Polizia Locale e quello ai Prati di Caprara coordinato dalla Questura, che la città attendeva da tempo - ha commentato il sindaco Matteo Lepore - la situazione si stava aggravando e da tempo ricevevamo segnalazioni dai cittadini, relative anche ad episodi preoccupanti come roghi, oltre allo stato di degrado complessivo della zona. Per questo ci siamo attivati con la Prefettura, in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, chiedendo un intervento efficace, che oggi possiamo dire realizzato.

Come sempre accade in questi casi il Comune, attraverso i propri Servizi sociali si farà carico delle eventuali situazioni di fragilità che verranno individuate, mentre sarà importante che Invimit (società il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia - ndr) proprietaria dell’area, si faccia carico di qui in avanti della custodia e messa in sicurezza dei luoghi oggetto dell’intervento.

Per quanto riguarda l’intervento sul Lungo Reno, insieme al Quartiere, individueremo una realtà associativa che si impegni insieme a noi per la cura di quello spazio. Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine e la nostra Polizia Locale per questi interventi contro il degrado e che restituiscono queste zone alla città; continueremo in questa direzione”.

L'opposizione: "Grave ritardo, ora più equipaggiamento"

"Sono anni che chiediamo interventi incisivi sia nella zona lungo Reno che ai prati di Caprara, realtà che tra baraccopoli e bivacchi, sono regolarmente abbandonate e non vengono mai curate dalla Giunta Lepore - scrivono in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini - ricordiamo che il comune è in grave ritardo nella riqualificazione, così come sulla realizzazione della Scuola Primaria, che anche il quartiere Porto Saragozza chiede.

Se il Comune impiega e valorizza queste, gli abusivi e i nomadi non ci vanno. Invece questa è la risultanza della noncuranza della Giunta Lepore. Ci troveremo l’anno prossimo come tutti gli anni a commentare la stessa cosa. Grazie alle Forze dell’Ordine che sono sempre impegnate a risolvere problemi creati da altri".

“Un grande grazie agli agenti della polizia locale, in queste ore impegnati in prima linea nello sgombero di un accampamento abusivo presso i Prati di Caprara - ha commentato il capogruppo della Lega, Matteo di Benedetto - Come sempre il lavoro degli uomini della PL è prezioso e molto variegato: come sosteniamo da tempo, sono impiegati anche quando si tratta di sgomberi o altre operazioni dove può essere messa a rischio anche l’incolumità degli agenti stessi. Per questo chiediamo, come abbiamo proposto anche in occasione del voto sul bilancio, che siano fatti investimenti nell’equipaggiamento della PL. Mancano giubbotti antisommossa, servono body cam e altri strumenti atti alla difesa e una corretta gestione di situazioni potenzialmente pericolose. Per questo proponiamo anche la sperimentazione del taser, secondo norma di legge. Abbiamo messo in campo cinque diverse proposte a favore della polizia locale, l’augurio è che anche il Sindaco riconosca il l’impegno degli agenti e prenda decisioni in linea con le richieste dei sindacati e con le necessità di ogni giorno”