Sicurezza sul lavoro e contratti in regola: tavolo con prefetto, sindacati e asso-categorie

Sicurezza sul lavoro, regolarità dei contratti e attenzione alla infiltrazione da parte delle associazioni mafiose. Sono i temi affrontati dal prefetto Visconti, questa mattina a colloquio con i rappresentanti di sindacati e associazioni di categoria.

Il prefetto ha incontrato presso il Palazzo del Governo prima il presidente della Camera di commercio Valerio Veronesi e i rappresentanti delle associazioni dei commercianti e degli artigiani.

Durante l'incontro il Prefetto ha ringraziato i presenti per l'importante ruolo svolto dalle realtà dell'associazionismo per assicurare la tenuta del tessuto socio-economico bolognese nella difficile congiuntura conseguente all'emergenza pandemica, rinnovando l'attenzione e la volontà di collaborazione della Prefettura sui temi di comune interesse, legati in particolare al contrasto alla criminalità predatoria, alla regolamentazione del fenomeno della movida e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia legale.

Successivamente, il Prefetto ha incontrato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, con i quali è stata condivisa la necessità di incrementare gli sforzi diretti ad assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di condurre un attento monitoraggio delle ripercussioni occupazionali della crisi economica dovuta alla pandemia.

Con specifico riguardo alle criticità registrate nel settore della logistica e nella zona dell'Interporto, è prevista l'elaborazione di una proposta progettuale specifica da parte dei sindacati, che sarà oggetto di analisi e discussione nel corso di apposite riunioni da tenersi in Prefettura.