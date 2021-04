Misure anti-covid: dal 1° gennaio 2.600 multe. Controlli serrati nel week end di Pasqua

Persone controllate 223.302, persone sanzionate 2.419, persone denunciate ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 33/2020 35, esercizi commerciali controllati 16.366, titolari di esercizi commerciali sanzionati 181, esercizi commerciali chiusi in modo provvisorio 19.

Questi i numeri forniti dalla Prefettura di Bologna in merito alle misure e ai controlli anti-covid sul territorio provinciale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. I dati sono stati esaminati, anche in vista delle imminenti

festività pasquali, durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel pomeriggio del 31 marzo al quale hanno partecipato i Sindaci di Bologna e Imola, alla presenza della Prefetta, dei sindaci, dei rappresentanti della Regione, del Questore e dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della

Guardia di Finanza.

"Massimo rigore coniugato ad equilibrio saranno le parole d’ordine per le attività anti assembramento soprattutto nelle zone della movida bolognese e nei parchi"

"Sono state esaminate anche le risultanze delle riunioni che, già dall’autunno scorso, con cadenza settimanale, vengono coordinate dalla Prefettura alla presenza di rappresentanti delle Forze di Polizia, delle Aziende Sanitarie di Bologna ed Imola, dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’Università di Bologna, del Comune Capoluogo e di TPER - fa sapere la Prefettura - la puntuale analisi svolta, tenendo conto sia dell’andamento della curva epidemiologica e della situazione sanitaria attuale, sia degli esiti dei controlli svolti ha evidenziato la necessità della prosecuzione dei controlli anti assembramento già disposti e che verranno svolti secondo le modalità definite in sede di tavolo tecnico della Questura, d’intesa con i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al quale partecipano i rappresentanti delle Polizie Locali".

Confermati i "serrati e rigorosi controlli proseguiranno anche sulle arterie stradali ed autostradali, nonché presso le Stazioni ferroviarie e le Autolinee, per un efficace monitoraggio sugli spostamenti considerato il periodo pasquale.

In tutto il territorio provinciale è stata registrata la particolare sinergia creatasi tra Forze dell'Ordine. Massimo rigore coniugato ad equilibrio saranno le parole d’ordine per le attività anti assembramento soprattutto nelle zone della movida bolognese e nei parchi".