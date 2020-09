Sanità, "Tempi dei prelievi inaccettabili": DG Ausl vara la task force

Gli attuali tempi di attesa a Bologna e provincia sui prelievi "sono inaccettabili. Faccio mea culpa". Così il direttore generale dell'Ausl, Paolo Bordon, ieri, 16 settembre, sul palco Festa dell'Unità.

Dopo il blocco di visite ed esami dovuto all'emergenza sanitaria, sono arrivate decine di segnalazioni anche a Bologna Today sui tempi lunghi di prenotazione, quindi ora la decisione di Bordon è di mettere in piedi una task force per riportare tutto alla normalità. "Non possiamo fare aspettare due mesi per un prelievo - afferma - soprattutto in zone come quelle di montagna, dove di fatto noi siamo gli unici a erogare questo servizio, costringendo chi ne ha bisogno, spesso gli anziani, a spostarsi in città". Da qui la scelta di "attivare un gruppo, coordinato da me in prima persona, per ridurre le attese a qualche giorno", spiega il direttore.

Ai tempi in cui era a capo della Ausl trentina, Bordon aveva varato un sistema di prenotazione tramite il servizio di messaggistica Telegram, scegliendo il giorno e la fascia oraria preferiti. Ai bolognesi non dispiacerebbe, c'è da scommetterci.