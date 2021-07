Vaccini, boom prenotazioni a Bologna: oltre 40mila nelle ultime settimane

Impennata di prenotazioni per i vaccini anti-covid nelle ultime due settimane in città. Ben 44.425 cittadini si sono prenotati, dal 15 luglio, per la prima dose vaccinale. In particolare, sono 8.354 i ragazzi tra i 12 e i 19 anni; 20.104 dai 20 ai 39 anni; 8.356 dai 40 ai 49 anni.

In totale, sono 506.674 le prenotazioni per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale. Proprio oggi è stato superato il milione di dosi somministrate. Tra Bologna e provincia si contano infatti 558.108 prime vaccinazioni fatte e 443.632 richiami eseguiti dal 27 dicembre, primo giorno di vaccinazione, per un totale di 1.001.740 dosi inoculate.

Sul fronte dei contagi, invece, oggi sono 59 i nuovi casi di positività in provincia di Bologna: 41 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, quattro casi sono stati individuati col contact-tracing, due coi test per le categorie a rischio e uno attraverso i test pre-ricovero, mentre per 11 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Tra i 59 nuovi contagi, inoltre, 38 sono sporadici e 21 sono inseriti in focolai, mentre un caso risulta importato dall'estero.