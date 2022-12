Torna il Gran Presepe di via Azzurra: e dal crepuscolo, luci e musica

E' ormai diventato un appuntamento fisso e anche quest'anno è stato inaugurato. E' il Gran Presepe di via Azzurra, al civico 10, realizzato con grande cura da un medico in pensione, il dotto. Michele Chimenti, e la moglie: "Le luci e le musiche saranno in funzione, indicativamente, dal crepuscolo alle 22:00", scrive su Facebook.

Anche quest'anno sarà visibile dal marciapiede e sicuramente sarà "meta" di appassionati.

L'atmosfera del Natale è ormai al via anche in città: oggi infatti verranno accese le luci dell'albero di Piazza del Nettuno, un abete di 30 metri proveniente dal Corno alle Scale.

