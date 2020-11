In via Azzurra è già Natale, si accende il presepe più amato: "C'è un omaggio ai medici, portiamo un po' di serenità" | VIDEO

Il Covid non ferma il Gran Presepe di via Azzurra. Come ogni anno, al civico 10, la famiglia Chimenti ha allestito il presepe artigianale nel giardino di casa dove solitamente si poteva accedere per ammirare le statuine da vicino.

"Quest'anno – spiega Michele Chimenti, medico del Bellaria in pensione – abbiamo fatto un presepe più piccolo per evitare che le persone creino assembramento e si fermino troppo a lungo. È triste non poter aprire il nostro cancello ma abbiamo voluto comunque dare il nostro contributo – prosegue – perché c'è bisogno di portare allegria e serenità".