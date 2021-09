Preside del Copernico aggredita da una collaboratrice scolastica

Per la dirigente, Fernanda Vaccari, otto giorni di prognosi

Otto giorni di prognosi per la preside del liceo Copernico di Bologna, Fernanda Vaccari, aggredita nei giorni scorsi a scuola da una collaboratrice scolastica. In base a quanto si apprende, a comunicare la notizia è l'Anp, associazione nazionale dei dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, dietro l'aggressione non ci sono motivazioni legate al green pass o vaccino.

A scatenare l'aggressività della donna, già seguita dai servizi sociali, è stata un'ordinaria richiesta di firma del foglio dei doveri relativi ai compiti assegnati ai collaboratori scolastici come previsto dal protocollo Covid.