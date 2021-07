La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in Emilia: questa mattina è atterrata al Marconi|FOTO

La Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen è arrivata questa mattina all’Aeroporto Marconi di Bologna.

Ad accogliere la Presidente il sindaco di Bologna Virginio Merola, il direttore Enac Bologna Elena Baraldi, il presidente dell’Aeroporto di Bologna Enrico Postacchini e l’assessore al Lavoro e alle Relazioni europee ed internazionali del Comune di Bologna Marco Lombardo, accompagnati dal capo di rappresentanza della Commissione Europea Antonio Parenti.

Von der Leyen ha visitato il campo di Fossoli di Carpi (Mo), dove è intervenuta alla cerimonia di commemorazione del 77° anniversario della strage dei 67 martiri del nazi-fascismo.

"Una mattinata emozionante e una giornata storica per l'Emilia-Romagna - ha scritto in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha accompagnato Ursula Von del Leyen e il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli - abbiamo commemorato le 67 vittime dell'eccidio del 1944. Erano tutti prigionieri senza colpe, se non quella di essere pensatori liberi e intellettuali, individuati uno a uno e uccisi proprio per questo. Tra queste baracche, dove passò anche Primo Levi, già si parlava di Stati Uniti d'Europa come la strada per riportare pace, democrazia e stabilità nel nostro continente. Quella scintilla è arrivata intatta fino ad oggi e tocca a noi tenerla viva. La risposta alla pandemia e le risorse del Recovery Plan ne sono l'esempio e l'impegno, ribadito oggi della presidente Von Der Leyen, per un'Europa solidale, attenta ai bisogni dei cittadini e in prima linea per difendere libertà individuali e diritti civili".

"La Resistenza ci ha ridato la libertà, italiani come i tedeschi. So che devo la mia stessa libertà, a persone come i vostri genitori e i vostri nonni - ha detto von der Leyen -. Oggi voglio onorare la memoria di tutti coloro che hanno combattuto per la nostra liberazione. È anche grazie al loro sacrificio che è nata un'Europa finalmente pacifica e democratica".