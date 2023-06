Il presidente dell'Iraq in visita a Bologna: riconsegnata una tavola dell'epoca della Mesopotamia | VIDEO

Giornata di importante per Bologna che oggi, martedì 13 giugno, ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica dell’Iraq Abdul Latif Rashid. Il programma di visita è iniziato alle ore 14.30, quando Rashid è stato ricevuto a Palazzo D’Accursio dal sindaco Matteo Lepore, dal prefetto Attilio Visconti e dal questore Isabella Fusiello. Dopo una visita all’Archiginnasio, il presidente iracheno ha presenziato alla consegna del Sigillum d’argento dell’Alma Mater, in una cerimonia che si è tenuta al Rettorato di via Zamboni 33. Infine, Rashid ha visitato il Museo Civico Medievale di via Manzoni, dove vi è installata la mostra Gli Assiri all’ombra delle Due Torri, visitabile dal 14 giugno fino al 17 settembre. L’occasione, però, è stata anche quella di riconsegnare all’Iraq un importantissimo reperto storico e archeologico che il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha sequestrato in Italia in un’operazione congiunta con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Si tratta di un mattone di una ziggurat di epoca mesopotamica recante delle iscrizioni cuneiformi.