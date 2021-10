Luca Lelli è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Valli Savena - Idice

Luca Lelli è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Savena - Idice. A eleggerlo la giunta composta da Barbara Panzacchi sindaca di Monghidoro, Franca Filippini sindaca di Pianoro, Fabrizio Morganti sindaco di Loiano, Ivan Mantovani sindaco di Monterenziol.

Luca Lelli, attualmente sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia, eletto Consigliere della Città Metropolitana di Bologna nel 2016, ha svolto dal 2019 al 2021 le funzioni di vicepresidente dell’Unione dei Comuni Savena-Idice con delega alle Attività Produttive, Mobilità e Trasporti, Sismica, Politiche Abitative, Rapporti con Città Metropolitana, Rapporti con Atersir.

"Ringrazio tutti per la fiducia - spiega a Bologna Today Lelli - e soprattutto Barbara Panzacchi, per l'eccellente lavoro svolto negli ultimi due anni come presidente dell'Unione. Lavorerò per continuare a fra crescere l'Unione, un importante ente al servizio del territorio".