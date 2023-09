Migranti, domenica sit-in in sostegno dell’appello del Papa

Bologna solidale con i migranti: così, domenica 1° ottobre, è previsto un presidio in piazza Re Enzo, in pieno centro storico, in sostegno all’appello di Papa Francesco. Il pontefice ha infatti chiesto a tutti i leader europei di salvaguardare la vita dei migranti, evitando il più possibile di farli morire nel deserto tunisino o in mare durante le traversate dal nord Africa.

Come riportato dall’agenzia Dire, il sit-in è previsto per le ore 16 e ad inaugurare l’evento ci sarà un discorso di don Davide Baraldi, vicario episcopale della Diocesi di Bologna, a cui seguirà un intervento dell'artista Alessandro Bergonzoni. Dopo i loro interventi, spazio alla musica con 'Imagine' di John Lennon; 'Dio è morto' e 'Auschwitz' di Francesco Guccini; 'E cantava le canzoni' di Rino Gaetano; 'Pablo' di Francesco De Gregori; 'Al di là dell'amore' di Brunori Sas.

Foto LaPresse