Ex Cie via Mattei. "Come si rispetta il distanziamento sociale quando si è in camera in 10?" |VIDEO

Presidio oggi pomeriggio in piazza Maggiore per la chiusura dell'ex Cie di via Mattei. Ad organizzarlo il coordinamento migranti, Black lives matter e promosso anche da Coalizione Civica. Ai microfoni si sente la denuncia di una situazione di sovraffollamento all'interno del centro e di norme di distanziamento sociale non rispettate."I ragazzi che vivono dentro il centro Mattei hanno continuato a dormire in stanze affollate, hanno continuato a stare in un posto insalubre già prima della crisi e hanno continuato ad andare a lavorare di notte nei magazzini dell'interporto e della logistica". A riprova c'è anche la testimonianza di una persona che vive all'interno del centro che ha confermato come "Durante il covid non c'era il rispetto per le norme, non abbiamo fatto distanziamento sociale. Come si fa a fare distanziamento sociale quando si è 10 in camera?"