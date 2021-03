Covid, presidio davanti al Sant'Orsola: "Nessun profitto sulla pandemia, vaccino bene comune" | VIDEO

Sospensione immediata dei brevetti sui vaccini per la covid-19, controllo e ricerca pubblici, trasparenza sulla produzione e sulla campagna vaccinale. Sono queste le richieste della rete di varie realtà, sociali e politiche, che ha promosso la campagna No Profit On Pandemic / Nessun profitto sulla pandemia, a livello europeo e nazionale. A Bologna il presidio, promosso tra le altre da Usb, Noi Restiamo e Potere al Popolo, si è svolto su viale Ercolani, davanti all'ingresso dell'Ospedale Sant'Orsola.

"Bisogna sbloccare questo scandalo dei vaccini sotto brevetto – dice Luigi Marinelli di Usb Emilia-Romagna – ormai siamo arrivati all'esasperazione, mettendo davanti a tutto la questione dei profitti rispetto alla salute. L'appello è rivolto sì al governo nazionale, ma anche a quello regionale: il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha affermato che il vaccino è bene comune, ok, ma abbiamo bisogno di avere azioni politiche conseguenti. Non è possibile che i vaccini debbano essere prodotti esclusivamente da queste multinazionali e non si possano produrre anche in loco per garantire a tutti la vaccinazione il prima possibile".

Le richieste