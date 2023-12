I Verdi in piazza per il clima: “Necessario investire nelle rinnovabili” | VIDEO

“Non fossilizziamoci” è il titolo della piazza organizzata dai Verdi dell’Emilia-Romagna, che si sono dati appuntamento questa mattina in una soleggiata e ventosa piazza del Nettuno. La consigliera Silvia Zamboni, accompagnata da alcuni attivisti travestiti da dinosauri, metafora per una razza in estinzione, come quella umana, ha aperto il dialogo con attivisti, esperti e cittadini che si sono alternati al microfono.