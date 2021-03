Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni meteo, elaborate da 3bmeteo, sul tempo che farà nei prossimi giorni. Per lunedì 15 marzo la pressione in aumento e tempo che torna stabile sull'Emilia Romagna. Sole al mattino, ma con tendenza ad aumento della copertura per nubi alte e stratiformi entro il pomeriggio, senza comunque precipitazioni. Temperature in calo specie nei valori minimi, possibili deboli gelate anche in pianura. Venti deboli o a tratti moderati in prevalenza nord occidentali. Mare fino a mosso, specie al largo.

Nella giornata di martedì 16 marzo la pressione in rinforzo per una giornata sostanzialmente assolata o al più parzialmente nuvolosa sull'Emilia Romagna. Clima tuttavia piuttosto freddo, con possibili locali gelate nottetempo e all'alba a quote collinari e nei fondovalle appenninici. Venti deboli a tratti moderati tra Ovest e Nordovest. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Mercoledì 17 marzo giornata in prevalenza stabile e asciutta sull'Emilia Romagna, pur con delle nubi irregolari di passaggio e al più isolate brevi precipitazioni sui crinali appenninici. Temperature in calo nei minimi, gelate anche in pianura all'alba.

Scenario. Fase tranquilla fino a giovedì, quando una perturbazione potrebbe riportare il maltempo, con clima freddo e nevicate a tratti anche in pianura entro venerdì (da confermare) Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.