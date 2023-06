Pride 2023: tutte le info su bus, sosta e deviazioni al traffico

Nella giornata di sabato 1 luglio, in concomitanza con il concerto di Marco Mengoni, a Bologna si svolgera il Pride 2023.

La manifestazione LGBTQIA+ Pride invece, si concentrerà a partire dalle ore 16 per effettuare, dalle 17-17.30 circa, il percorso Porta Saragozza, Porta Sant'Isaia, Porta Lame, via Don Minzoni, via dei Mille, via Indipendenza con arrivo in piazza XX Settembre.

In considerazione della concomitanza con gli orari di accesso al concerto di Marco Mengoni, per chi arriva in auto per assistere all’evento allo stadio, si consigliano i seguenti percorsi:



Per chi percorre la Tangenziale o proviene da Autostrade (Milano, Firenze, Padova, Ancona), uscite consigliate: n°1 (Casalecchio di Reno), n°2 (Borgo Panigale), n°4 (Aeroporto-via Triumvirato) e uscita n° 5 con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, Via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, Viale Pertini.



Per chi proviene dall’area urbana: accedere dalla zona ovest della città, Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, o zona nord con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, Via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, Viale Pertini.

Anche le linee bus subiranno delle variazioni. Le modifiche saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito di Tper