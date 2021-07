I colori del Pride sfilano per la città: "Sì alla legge Zan"

Da Villa Angeletti ai Giardini Margherita attraversando via de' Carracci, Via Fioravanti, Via Tiarini, Via Matteotti, via Indipendenza, via Irnerio, Via Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci. E' il percorso del Pride, anzi del Rivolta pride, partito nel pomeriggio dal parco della Bolognina.

"Una manifestazione politica che attraverserà tutta la città per chiedere molto più del Ddl Zan, contro la violenza sistemica che colpisce le nostre vite di persone lgbtqia, di persone con disabilità o razzializzate".

A sostegno del pride, anche il candidato sindaco del centrosinistra, Matteo Lepore, che in un post su Facebook scrive: "Oggi a Bologna sfila il Pride. E in queste stesse ore, accade che l’approvazione del DDL Zan è sempre più a rischio. Eventuali modifiche al testo già approvato alla Camera significherebbero, infatti, rimandarne a chissà quando l’approvazione, dopo 25 anni di tentativi e attese. Eppure una legge che punisca i crimini d’odio commessi sulla base dell’orientamento sessuale, della disabilità, dell’identità di genere di una persona è necessaria più che mai".

"Da Bologna - continua - dalla città più progressista d’Italia, la città che per prima ha concesso uno spazio, nel 1982, a un circolo di cultura omosessuale, poi divenuto il Cassero, vogliamo ribadire il pieno sostegno al ddl Zan e alla sua votazione così com'è. Vogliamo ribadire il nostro pieno sostegno all’eguaglianza e alla parità di diritti civili e sociali. Buon Pride, Bologna!". (Foto Erika Bertossi)