Primark sbarca a Bologna, il colosso del low-cost apre a Casalecchio e assume 120 persone

Il colosso irlandese, nonostante il Covid-19, sta per inaugurare nuovi punti vendita in Italia: gli store saranno 8 e fra questi c'è anche lo Shopville GranReno di Casalecchio di Reno

Primark investe ancora in Italia e fra le nuove 8 aperture previste entro il 2022 c'è anche Bologna. Anzi, Casalecchio di Reno: il nuovo store del colosso irlandese sarà al centro commerciale Shopville GranReno e assumerà circa 120 persone fra manager e collaboratori. Attualmente i punti vendita in Italia sono ad Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Roma, Rozzano, Verona. Fra quelle in arrivo, oltre a Bologna, ci sono le province di Catania, Torino, Chieti, Caserta e Venezia. Quando apre? Una data non c'è ancora, ma si parla di inizio 2022.

Primark è un marchio irlandese distribuito in tutta Europa che ha visto il suo primo punto vendita a Dublino nel 1969 per poi espandersi come Penneys da Dublino al Regno Unito e poi via via negli altri Paesi. Il brand cambiò però nome in Primark, così come bene lo conosciamo oggi.