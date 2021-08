Green Pass, primo giorno. "Se serve per non chiudere più, ben venga" | VIDEO

Da oggi, 6 agosto, entra ufficialmente in vigore il Green pass (certificazione verde) che diventa d'obbligo esibire per avere accesso ad alcuni eventi, servizi e locali. Da settembre, poi, l'obbligo sarà esteso anche a scuola, trasporti e altre attività.

Primo giorno superato per Bologna che passa la prova senza particolari intoppi. Eccezion fatta per qualche certificazione che, seppur valida, non viene letta come tale dall'app. "Abbiamo appena scoperto che con gli americani è quasi impossibile perché loro hanno un documento che non viene letto dall'app – spiega Fabio Rodda dell'Osteria dell'Orsa – con dei signori italiani abbiamo dei problemi perché risultano scadute anche se appena fatte, quindi c'è qualche difficoltà ma speriamo che, passato il primo giorno, poi si velocizzi il tutto".

"Per ora sta andando tutto bene, tutte le persone sono munite del green pass, non abbiamo problemi – afferma Diego Frassinella di Bologna Welcome davanti all'ingresso della torre degli Asinelli – controlliamo anche il documento di identità e misuriamo la temperatura".