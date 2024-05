Primo maggio in piazza Maggiore nel ricordo di Suviana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È questo il motto dell’evento in piazza Maggiore per il 1 maggio, organizzato da Cgil Bologna, Cisl area metropolitana bolognese e Uil Emilia-Romagna. I sindacati sono uniti per ricordare le vittime delle strage di Suviana e sono pronti a costituirsi parte civile se ci saranno le condizioni per farlo.

Il programma della mattinata

A dare il via, i saluti del sindaco Matteo Lepore e dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, seguiti dagli interventi dei segretari locali di Cgil, Cisl e Uil, Michele Bulgarelli, Enrico Bassani e Marcello Borghetti. In piazza è stata allestita anche l’opera di Carlo Soricelli “Il muro delle farfalle bianche”, di oltre 3 metri e che raccoglie le foto di 300 lavoratori morti sul lavoro. Sul palco parlerà anche Federica Megalizzi, vicepresidente della fondazione dedicata a suo fratello Antonio, il giornalista scomparso durante l’attentato di Strasburgo nel 2018.

Fiducia nelle istituzioni e preghiere

Piena fiducia che venga fatta luce sulle cause della strage di Suviana e preghiera per le sette vittime della centrale sull’Appennino tosco-emiliano.È stato il cardinale Matteo Zuppi a mettere al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Dal palco della manifestazione del 1 maggio in piazza Maggiore, Zuppi ha ricordato anche che la prossima settimana, quando la Madonna di San Luca scenderà in città, ci sarà un momento di preghiera anche “con i parenti delle vittime e i sindaci delle zone colpite, di Camugnano e di tutte le zone della montagna che sono un esempio di vicinanza e di attenzione nel dolore".

"Insieme ricorderemo i loro cari - ha aggiunto Zuppi - anche perché certe assenze, si misurano a distanza. Vanno molto al di là dell'immediato mentre noi facciamo esattamente il contrario. Ci coinvolgiamo nell'immediato e poi ci dimentichiamo mentre l'assenza sappiamo quanto dura, tutta la vita, e quindi – ha concluso Zuppi - dobbiamo cercare di fare tesoro di questo dolore perché diventi sicurezza e giustizia".

Anche il Comune parte civile per Suviana

Con lui sul palco anche i tre segretari bolognesi di Cgil, Cisl e Uil, Michele Bulgarelli, Enrico Bassani e Marcello Borghetti e il sindaco Matteo Lepore. "Ci costituiremo parte civile al processo su Suviana - ha detto il primo cittadino -. E dobbiamo ricordare tutte le vertenze in atto, da La Perla a Marelli, fini a Industria Italiana Autobus".

Presente anche Federica Megalizzi, vicepresidente della fondazione dedicata al fratello Antonio Megalizzi, giornalista ucciso a Bruxelels in un attacco terroristico e diversi esponenti del Pd, dall'ex sindaco Virginio Merola ad Andrea De Maria.

Il concertone in piazza Maggiore

Dalle 16 fino alle 24 sarà il concertone della festa dei lavoratori a riempire piazza Maggiore. Tanti gli artisti che si alterneranno sul placo, dai norvegesi Erlend Øye & La Comitiva, Giovanni Truppi, Sibode dj, Rumba De Bodas, fino alla giovane Ele A, il veterano del rap Egreen e tanti altri artisti.

Cinema al Modernissimo

Anche il cinema Modernissimo, in collaborazione con la Cgil di Bologna, celebra la festa dei lavoratori con quattro film. Si parte con 'Tempi moderni' di Charlie Chaplin (alle 11), seguito da 'Oliver Twist' di Roman Polanski (alle 16), 'Sorry We Missed You di Ken Loach' (18.30) e dal cult di Peter Cattaneo 'Full Monty' (20.30).