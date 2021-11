Primo weekend con la nuova ordinanza in vigore: tanta gente in centro e mascherine a singhiozzo

Primo weekend con la nuova ordinanza anti-Covid in vigore. Mascherina obbligatoria anche all'aperto all'interno del centro storico e quindi nell'area delimitata dai viali. Le regole sono state assimilate e rispettate? Così e così pare, facendo un giro nella T pedonale (Rizzoli/Indipendenza/Bassi) dove c'è folla e dove sono in molti a non indossare la mascherina o a tenerla sotto il mento.

Ripassiamo le nuove disposizioni valide a Bologna. L'ordinanza del sindaco Matteo Lepore in materia di Coronavirus è valida fino al 9 gennaio 2021 (dal 26 novembre 2021) e impone che dentro le mura cittadine si indossi la mascherina anche all'aperto. L’obbligo non vale per i bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Cosa si rischia non rispettando l'ordinanza? La violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. E' la Polizia Locale a effettuare i controlli sul rispetto delle nuove regole, mentre la Polizia di Stato nella giornata di ieri si è concentrata sulle manifestazioni (no green-pass ai Giardini Margherita).