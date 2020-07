Principio di incendio al Sant'Orsola: personale e pazienti evacuati

Un principio di incendio si è verificato nella serata di ieri 25 luglio alle 20.50 in uno studio del padiglione 1 del Policlinico di S. Orsola adiacente all’SPDC (Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura).

A riferirlo è la stessa azienda ospedaliera, la quale riferisce che "tutti gli allarmi e i sistemi di emergenza hanno funzionato perfettamente" e che "nessuna persona è rimasta intossicata o ha avuto bisogno di assistenza medica", intervenuta immediatamente la squadra antincendio del Policlinico e contestualmente i Vigili del Fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire ai Vigili del Fuoco di verificare l'agibilità del reparto -continua la nota- per circa due ore "i 6 ospiti, assieme al medico e agli infermieri, sono stati fatti uscire nel giardino del SPDC. Quindi i pazienti sono potuti rientrare nelle loro stanze. Nessun altro reparto di degenza è stato coinvolto". Ancora al vaglio le cause del principio di incendio anche se da una prima analisi sembrerebbero di natura accidentale.