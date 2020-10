Bruciano mobili in piazza dei Martiri, prende fuoco un portone

Principio di incendio ieri sera alle 23:30 in piazza dei Martiri. Tre persone, tuttie senza fissa dimora e in stato di alterazione alcolica, hanno incendiato alcuni mobili e oggetti e le fiamme hanno coinvolto anche il portone di ingresso dell'edificio adiacente.

Le volanti della polizia, giunte sul posto, hanno identificato i tre soggetti - un lettone del 1982, un ucraino del 1992 e una russa del 1980 - il primo dei quali trovato in possesso di una piccola fiamma ossidrica. Sanzionati per ubriachezza manifesta e deferiti per danneggiamento seguito da incendio, i tre risultavano pregiudicati.