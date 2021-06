Malalbergo, il Comune investe contro la Processionaria del pino: installate trappole sugli alberi

Il Comune di Malalbergo investe contro la Processionaria del Pino, un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae: un insetto distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale e pericoloso anche per gli animali di affezione.

"Vogliamo affrontare il problema prima di tutto sui nostri alberi - spiega la sindaca Monia Giovannini- e sono state installate, sugli esemplari colpiti da questo lepidottero, apposite trappole a base di feromoni. I maschi di processionaria saranno catturati per limitare la riproduzione in vista della prossima stagione. Le trappole saranno monitorate periodicamente per valutarne l'efficacia. Grazie all'ufficio tecnico e al nostro agronomo Nicole Dalla Rosa per aver proposto una soluzione innovativa a questo problema annoso, molto sentito soprattutto dai proprietari dei nostri amici a quattro zampe".