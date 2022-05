Processioni Madonna di San Luca: modifiche al traffico e bus deviati

Mercoledì 25 maggio si terrà la tradizionale processione della Beata Vergine di San Luca, dalla Cattedrale di San Pietro alla Basilica di San Petronio. La Madonna tornerà sul colle delal Guardia, domenica 29 maggio, partendo da Via Indipendenza (Chiesa Metropolitana di S.Pietro), Via Ugo Bassi, Piazza Malpighi, Via Nosadella, Via Saragozza, Via S.Luca, Basilica di S.Luca.

Il Comune di Bologna ha disposto il divieto di transito veicolare lungo il percorso dalle 17 alle 19 del 25 maggio:

su via Indipendenza (dalla Cattedrale di San Pietro), piazza Nettuno (lato Palazzo Podestà), piazza Maggiore, via Dell'Archiginnasio, piazza Galvani

e ritorno in via Indipendenza lungo lo stesso percorso.

Il Comune di Bologna ha disposto il divieto di transito veicolare lungo il percorso dalle ore 16.30 del 29 maggio:

su via Indipendenza (Chiesa Metropolitana di S.Pietro), Via Ugo Bassi, Piazza Malpighi, Via Nosadella, Via Saragozza, Via S.Luca, Basilica di S.Luca.

Deviazioni bus Tper

Dalle 16:45 alle 18:45 le linee di bus Tper effettueranno deviazioni di percorso. Inoltre, negli orari di chiusura delle strade del centro sarà istituita una navetta “Due Torri-Viali”, che effettuerà il percorso circolare Piazza di Porta Ravegnana - Strada Maggiore - viale Ercolani - via San Vitale - piazza di Porta Ravegnana.

Linea 11

direzione Ponticella / rot. Corelli: … via Indipendenza via dei Mille via Marconi piazza Malpighi via S.

Isaia via Frassinago via Saragozza via Urbana via D’Azeglio via Farini via S. Stefano …

direzione Bertalia / Rotonda Giardini: … piazza Malpighi via Marconi via dei Mille via Indipendenza…

Linea 13

direzione Pavese: … via S. Felice via Marconi via dei Mille via Irnerio viale Filopanti viale Ercolani

viale Carducci via Murri …

direzione Normandia: regolare

Linea 14

direzione Pilastro / Due Madonne: … piazza Malpighi via Marconi via dei Mille via Irnerio via Malaguti

via Zanolini via Zaccherini Alvisi via Massarenti …

direzione Giovanni XXIII: … via S. Vitale (fermata piazza di porta Ravegnana) via Castiglione via Farini

via Carbonesi via Barberia via S. Isaia ...

Linea 15

direzione piazza XX Settembre: … via S. Vitale (fermata piazza di porta Ravegnana) via Castiglione via Farini

via Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi ...

direzione San Lazzaro: … via Amendola via dei Mille via Irnerio viale Filopanti viale Ercolani via

Mazzini ...

Linea 19

direzione San Lazzaro: … via S. Felice via Marconi via dei Mille via Irnerio viale Filopanti viale

Ercolani via Mazzini ...

direzione Casteldebole: … via S. Vitale (fermata piazza di porta Ravegnana) via Castiglione via Farini via

Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi …

Linea 20

direzione Pilastro: … piazza Malpighi via Marconi via dei Mille via Irnerio …

direzione Casalecchio: … via Irnerio via dei Mille via Marconi piazza Malpighi via S. Isaia viale Pepoli via Saragozza...

Linea 25

direzione Dozza: … via S. Vitale (fermata piazza di porta Ravegnana) via Castiglione via Farini via

Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi ...

direzione Due Madonne: … via Amendola via dei Mille via Irnerio viale Filopanti viale Ercolani via

Mazzini ...

Linea 27

direzione Campo Baseball / Genova: … via Indipendenza via Irnerio viale Filopanti viale Ercolani via

Mazzini …

direzione Corticella: … via S. Vitale (fermata piazza di porta Ravegnana) via Castiglione via Farini via

Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi via dei Mille via Indipendenza ...

Linea 28

direzione Indipendenza: … via Irnerio via dei Mille via Marconi via U. Bassi via Venezian piazza

Roosevelt (capolinea).

direzione Piazza Costituzione: Piazza Roosevelt via della Zecca via U. Bassi …

Linea 29

direzione Tanari: … via D’Azeglio via Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi …

direzione Roncrio: … via Marconi piazza Malpighi via S. Isaia via Frassinago via Saragozza via

Urbana via D’Azeglio via Barberia via Tagliapietre …

Linea 30

direzione S. Michele in Bosco: … via Marconi piazza Malpighi via S. Isaia via Frassinago via Saragozza

via Urbana via Marsili via Garibaldi …

direzione Sostegno: regolare

Linea A

direzione Poliambulatorio: … via Indipendenza via Righi via Oberdan via Marsala via Zamboni via

Petroni via S. Vitale via Castiglione via Farini piazza Cavour …

direzione Liber Paradisus: … via Farini via Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi via

dei Mille via Indipendenza …

Linea C

direzione Parcheggio Tanari: … via Farini via Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via Marconi

via dei Mille via Indipendenza …

direzione Cestello: regolare