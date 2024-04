Processo Amato, il medico in aula tra le lacrime: 'Sono innocente, non ho ucciso né drogato nessuno'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato racconto accorato, quello di Giampaolo Amato, l’oculista 64enne accusato di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, e la suocera, Giulia Tateo, con un mix di psicofarmaci e anestetico. Lo specialista, in carcere da quasi un anno, ha preso la parola per una ventina di minuti davanti alla Corte d’Assise di Bologna per fare dichiarazioni spontanee l’uomo e gridare la sua innocenza. A tratti si è anche commosso.

Le dichiarazioni di Amato

"Mi sia consentito ripetere che sono innocente, non ho ucciso nessuno, drogato nessuno, né rubato farmaci, e ne daremo prova – ha detto Amato in aula - . Non ho mai commesso reati né fatto violenza su persone, di nessun tipo. Nemmeno da ragazzo. Rispetto le leggi e ho fatto il giuramento di Ippocrate. Sono solito curare le persone, e salvare le persone, con Isabella anche è successo, una volta rischiò di soffocare, ma sono riuscito ad intervenire e salvarla. Detto questo io non so come e perché sia morta Isabella, nessuno lo sa, anche io vorrei la verità".

Isabella non si è suicidata

"So certamente, come ha detto la sorella di Isabella, che sicuramente Isabella non si è suicidata, ne sono certo – ha aggiunto l’oculista - non ci avrebbe mai pensato, lo escludo. Amava la vita, era solare e amata da tutti. Non lo avrebbe fatto anche per un profondo credo religioso. Non lo avrebbe fatto soprattutto per la famiglia e per i nostri meravigliosi figli, dei quali siamo orgogliosissimi. Anche oggi sarebbe orgogliosa di come sono diventati. Le tragedie purtroppo però accadono e sarebbe uno di quei momenti in cui bisogna compattarsi".

Gli esami e l’autopsia e la cremazione

"È stata univoca e coesa la decisione di far fare l'autopsia a Isabella", ha aggiunto Amato ricordando come il giorno della morte della moglie, il 31 ottobre 2021, non abbia nemmeno atteso che un collega lo sostituisse al pronto soccorso "per volare via verso casa", visto che la moglie non rispondeva al telefono. L’oculista, inoltre, ha smentito la cognata Anna Maria Linsalata, che testimoniando in aula nel corso della scorsa udienza aveva detto che Isabella si era insospettita per il sapore amaro delle tisane che le serviva il marito. "Isabella ha continuato a bere tisane, chiunque le preparasse", ha detto Amato, anche dopo le analisi fatte nel maggio 2019, che avevano riscontrato la presenza di Midazolam. "Nessuno ha mai sottovalutato i malesseri di Isabella. I primi episodi risalgono al 1987". L’oculista ha anche ricordato come nella primavera 2019, prima delle analisi fatte a maggio, anche lui aveva concordato con Isabella di fare delle analisi, del sangue, nella casa di cura di Villalba. "Quindi Isabella era così preoccupata di me o io che qualcuno mi scoprisse, che abbiamo concordato di fare questi esami. Facemmo anche una risonanza cerebrale".

Il medico ha spiegato anche perché ha deciso di far cremare la moglie. "Parlammo del fatto che per poter riposare con me, quando sarebbe successo, avrebbe acconsentito alla cremazione, per ovvi motivi di spazio, e anche di questo daremo prova – ha detto Amato davanti ai giudici -. Questo per dire che io ho detto la verità anche su questo. La cremazione sarebbe dovuta avvenire soltanto dopo l'autopsia, già decisa. In realtà poi la sera che è morta Isabella, Nicola (figlio della coppia, ndr) disse che le sarebbe piaciuto riposare al sole, ma io questo non lo sapevo. Allora dissi che se le volontà erano diverse sarebbe stata sepolta".

La rinuncia a tutti i beni

"Non vedo l'ora sia il momento in cui potrò parlare io di tutto e tutti. Io sono stato coerente, non perfetto. Credo di essere corretto e non ho fatto giochi, mai in vita mia. Sono uscito di casa, e specificheremo le date, e ho rinunciato a tutto", ha aggiunto Amato davanti ai giudici.

L’amica della moglie

Al processo a carico di Amato ha testimoniato anche Maria Grazia Poggi, ginecologa, amica di Isabella Linsalata. "Le dicemmo che doveva denunciarlo, ma non volle rovinarlo", ha spiegato la specialista nell’aula della Corte d’Assise di Bologna. Nell'aprile del 2019 andammo con degli amici "in vacanza in Guatemala e Isabella si riprese, partì che era giù ma durante il viaggio si riprese. Poi si ripresentò, quando tornammo, la sonnolenza – ha ricostruito - . Lei mi disse che si era ripresentata dopo tre cene ravvicinate fatte con il marito. Credo fossimo in maggio. Era preoccupata perché non riusciva a completare la cena e piombava in un sonno fortissimo, risvegliandosi solo la mattina. Ebbe il sospetto che le venisse somministrato qualcosa che la faceva addormentare e quindi decise di fare l'esame delle urine. Io insieme a Monica (un'amica, ndr) e alla sorella Anna Maria le portammo i risultati, dove le benzodiazepine erano altissime. Non le ho nemmeno chiesto se le prendesse, sapevo che non lo faceva, era fuori discussione".

"Noi le dicemmo che davanti a questa cosa eravamo sconvolte, visto che le serate le aveva passate con lui e lei stessa sospettava che potesse essere stato solo lui a somministrarle i farmaci. Le abbiamo detto che eravamo preoccupate e doveva prendere provvedimenti. Era una cosa troppo grave. Le dicemmo di denunciarlo, cacciarlo, cambiare la serratura, ma lei diceva che non voleva rovinarlo né farlo sapere ai figli", ha aggiunto l'amica della 62enne.

"Giampaolo Amato abitava al piano terra, sotto l'appartamento di Isabella. Si era collocato lì per comodità, ma Isabella non aveva gradito il suo ritorno, perché per un periodo lui aveva lasciato l'appartamento. Nell'estate 2021 lui tornò senza chiederglielo e lei si arrabbiò molto – ha aggiunto al testimone, rispondendo alle domande della procuratrice aggiunta Morena Plazzi - . Isabella mi disse che era veramente infuriata, mi disse che era tornato lì senza informarla prima e lei glielo avrebbe detto".

La speranza di Isabella di ricomporre la famiglia

"Isabella teneva tantissimo alla sua famiglia e sperava di ricomporla – ha spiegato Maria Grazia Poggi - . Ma non aveva risposte concrete da Giampaolo e non si capiva se lui volesse rimanere con lei o andarsene. Questa incertezza durò fino alla sua morte. Isa mi disse che Amato con alcune persone parlava di tonare in famiglia, ma con lei no. Nell'ultimo periodo questa cosa me la disse spesso, mesi prima della morte. Lei sperava di avere un confronto con lui, ma questo non succedeva".

L'amica di Isabella Linsalata ha anche parlarto della relazione esxtraconiugale dell'imputato. "Mi raccontò che la donna che aveva una relazione con lui le telefonava, e le diceva di lasciar perdere il marito che era innamorato di lei – ha chiarito la testimone - . Credo avesse contattato anche i figli. Il 19 aprile del 2019 andammo in Guatemala con degli amici. Quando partimmo era veramente sofferente, era dimagrita moltissimo, era disperata. La sofferenza era legata al tradimento di lui. Ricordo che facemmo scalo a Madrid e durante lo scalo l'amante di lui la chiamò, e per lei fu terribile".