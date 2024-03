Processo Amato, in aula mostrate le foto del corpo della moglie

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'udienza del processo a Giampaolo Amato, il medico 64enne accusato di aver ucciso, nell'ottobre del 2021, prima la suocera Giulia Tateo e poi la moglie Isabella Linsalata, è iniziato con la proiezione del primo sopralluogo dei Carabinieri a casa dello specialista. Tra le immagini mostrate nell'aula del processo, anche quelle del corpo senza vita della moglie di Amato riverso sul letto. Immagini forti, che sono state commentate dal maresciallo dei Carabinieri, Barbara Pittiglio. Nella sua testimonianza Pittiglio, che il 31 ottobre 2021 è intervenuta per prima nell'appartamento in cui era morta la donna, ha ricostruito i vari passaggi di quel primo sopralluogo. L'udienza, fissata per le 9, ma è iniziata in ritardo a causa di un problema tecnico, ed è dedicata alle deposizioni dei primi testimoni della Procura, tra cui Anna Maria Linsalata, sorella di Isabella e parte civile nel procedimento.

Niente foto e video in aula

Tanti i giornalisti presenti in aula. La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, però, dopo aver detto di 'no' alle riprese ha negato anche la possibilità di scattare foto. La questione, posta dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi, è stata discussa poco fa. Procura e parti civili avevano dato il consenso, mentre i difensori di Amato, Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna, si sono opposti, sostenendo che per autorizzare le riprese fotografiche sia necessario il consenso dell'imputato. Un'interpretazione sposata dalla Corte, che ha negato la possibilità di fare foto durante il dibattimento, affermando che "il diritto di cronaca è egualmente garantito dalla presenza in aula dei giornalisti".