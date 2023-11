Il processo a tre attivisti di Ultima Generazione è stato rinviato al prossimo 7 dicembre per assegnazione ad un altro giudice. Il ragazzo e le due ragazze, Ettore, Silvia e Mida, erano stati arrestati in seguito al blocco della tangenziale dello scorso 2 novembre, quando gli attivisti avevano immerso le mani nel cemento a presa rapida. I capi d’accusa dell’arresto erano quelli di violenza privata aggravata e danneggiamento e le misure cautelari erano due divieti di dimora a Bologna e un obbligo di firma, anche se, come scrive l’agenzia Dire, uno dei due divieti di dimora è già stato tramutato in obbligo di firma. Mida, una delle processate, uscendo dal tribunale ha detto: “Possono fermare tre singoli, ma non possono fermare la coscienza delle persone, non possono fermare un movimento che si batte per tutto quello che comporta un collasso climatico: parliamo di collasso sociale. Non possiamo girarci dall’altra parte. Possono fermare una ma non possono fermare tutte”.

Nel frattempo, prima dell’orario dell’udienza, in via d’Azeglio, nei pressi del tribunale, è scattato un presidio di alcuni attivisti che hanno espresso la propria solidarietà agli imputati con cori e striscioni. Alla protesta si sono uniti anche Mediterranea, Extinction Rebellion e Rifondazione Comunista.