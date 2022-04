Processo 'bis' strage di Bologna: Bellini condannato all'ergastolo

Paolo Bellini è stato condannato all'ergastolo per il concorso nella strage di Bologna. A leggere la sentenza in Corte d'assise il presidente del collegio. Insieme a Bellini, condannati per vari capi anche gli altri due imPutati Piergiorgio Segatel e Dmoenico Catracchia rispettivamente a sei e 4 anni. Bellini è stato anche condannato a numerose provvisionali nei confronti delle parti civili, che vanno dai 15mila ai 100mila euro per ognuno. Sempre a Bellini è stato anche imposto isolamento diurno per un anno e l'interdizione legale per la durata della pena.

La sentenza è stata letta in aula poco fa dal presidente della Corte, Francesco Caruso. Accolte, quindi, in gran parte le richieste della Procura generale bolognese, che aveva chiesto per l'imputato la condanna all'ergastolo con tre anni di isolamento diurno.

Attesa per le motivazioni: dentro le indicazioni sui possibili mandanti

Se la sentenza si pronuncia sulle contestazioni a Bellini e agli altri imputati, per conoscere gli eventuali nomi dei mandanti della strage occorrerà aspettare almeno 90 giorni. A tanto infatti ammonta il periodo di deposito pronunciato oggi in aula, periodo che può su richiesta essere anche raddoppiato a 180 giorni.

Notizia in aggiornamento

