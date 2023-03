Processo Ciavardini, Bolognesi: "Utile per la ricerca della verità" | VIDEO

Riprende lunedì il processo per falsa testimonianza nei confronti di Luigi Ciavardini e Vincenzo Vinciguerra, che vede l’Associazione dei parenti delle vittime della strage del 2 agosto 1980 parte civile, assieme a Presidenza del Consiglio, Ministeri dell'Interno e dei Trasporti, Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna. E proprio i familiari saranno i protagonisti di questa nuova udienza, “per spiegare al giudice la nostra vicissitudine, nonché i danni che le false testimonianze e i depistaggi hanno creato al proseguo delle indagini e al ritardo nell’avere la verità”, spiega il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi. Sono una quarantina i parenti convocati, ma presumibilmente, anche per ragioni di tempo, ne verranno ascoltati circa dodici.

La nuova memoria del legale dei parenti delle vittime

Per l’accusa, l’ex Nar Ciavardini (già condannato per la strage alla stazione) e l’ex esponente di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale (all’ergastolo per la strage di Peteano), sarebbero stati reticenti e avrebbero rilasciato alcune dichiarazioni non veritiere nell’ambito del processo di primo grado che ha portato alla condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini, considerato uno degli autori della strage del 2 agosto 1980.

Tra gli imputati, sempre per falsa testimonianza, anche Stefano Sparti, figlio di Massimo, che è stato il principale accusatore di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. L’uomo però è deceduto lo scorso gennaio dopo un volo di 14 piani dalla sua abitazione a Tor Bella Monaca. L’avvocato Andrea Speranzoni, che fa parte del pool di legali dei familiari delle vittime, ha già presentato una memoria alla giudice Gilda Del Borrello chiedendole di dichiarare estinto il procedimento nei suoi confronti esclusivamente per morte del reo, ma non sulla base del comma 2 dell’articolo 129 del Codice di procedura penale. In sostanza, i legali di parte civile chiedono che Sparti "non venga dichiarato innocente". Durante l’udienza di lunedì prossimo lo stesso Speranzoni depositerà una nuova memoria che riguarda proprio la falsa testimonianza di Ciavardini. Nella successiva udienza in programma ad aprile testimonieranno, su richiesta dei legali di parte civile, anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Non è un processo di seconda fascia ma che potrebbe essere utile a fare dei passi avanti importanti”, sottolinea Bolognesi.

(Le parole di Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime)

Il libro sulla massoneria in Italia

Il presidente dei parenti delle vittime ne ha parlato giovedì sera al termine della presentazione del libro "Padri e padrini delle logge invisibili” di Piera Amendola, che ha diretto gli archivi della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2 e della Commissione Antimafia, poi consulente di diverse procure, attualmente dell’Avvocatura Generale dello Stato di Bologna. L’evento, promosso da Auser Emilia-Romagna, Anpi e l’Associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto, è stato un momento per approfondire, con storici ed esperti, i legami tra massoneria deviata e gli anni più bui del nostro Paese segnati da attentati e depistaggi, proprio partendo dall’ultimo lavoro di Amendola, che analizza nel dettaglio logge occulte, associazioni paramassoniche e ordini cavallereschi illegittimi.