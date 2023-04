Processo Bio-on, saranno sentiti 50 testimoni

Nel processo sul crac di Bio-on in corso a Bologna saranno sentiti cinquanta testimoni e venti consulenti tecnici. La società di bioplastiche è fallita il 19 dicembre 2019 dopo le indagini innescate dal fondo Usa Quintessential. Indicati nelle liste di alcune difese e accolti dai giudici della prima sezione penale, anche Gabriele Grego, titolare del fondo e il commercialista Maurizio Salom. Il 19 giugno sarà aperta l'istruttoria e si procederà con le prime testimonianze.

Le persone accusate

Sotto accusa ci sono nove persone, tra cui l'ex presidente della società Marco Astorri, il suo vice Guido Cicognani e Gianfranco Capodaglio, ex presidente del collegio sindacale, e i revisori dei conti di diversi anni. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione e per tentato ricorso abusivo al credito. Al termine dell'udienza preliminare aveva patteggiato invece una pena a un anno e sei mesi il revisore dei conti di Ernst&Young, Alberto Rosa.

Il legale di Astorri: "Sarà un processo intenso e complesso"

"Ci prepariamo a un processo che sarà intenso e complesso, che consentirà di approfondire tutti gli aspetti che hanno riguardato la storia di Bio-on e di chiarire, finalmente, le ragioni che hanno portato una società considerata un gioiello a fallire nell'arco di pochi mesi. In questa prospettiva, sono molto curioso di poter finalmente rivolgere qualche domanda a Gabriele Grego, che dovrà rispondere secondo verità, in qualità di testimone", ha detto l'avvocato Guerini, difensore di Astorri.