Inizia il processo a Giampaolo Amato, l'ex medico accusato di aver ucciso moglie e suocera

Inizia oggi, 6 marzo, il processo a Giampaolo Amato, accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo. L’oculista 64enne, chiamato a presentarsi per la prima volta davanti alla Corte d’Assise, è imputato di duplice omicidio aggravato, peculato e detenzione di sostanze psicotrope: per i pm Morena Plazzi e Domenico Ambrosino ha avvelenato letalmente le due donne, morte a pochi giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, somministrando a loro insaputa benzodiazepina e dei farmaci ospedalieri.

Gli indizi: i risultati dell'autopsia e lo smartwatch

Amato è in carcere da aprile e si è sempre detto innocente. Ma su di lui gravano alcuni importanti indizi raccolti dagli inquirenti: le tracce del mix di farmaci rilevate dall’autopsia nel corpo di Linsalata e Tateo e il tracciamento dello smartwatch indossato dall’uomo che, nella notte della morte della suocera, ha rilevato diversi spostamenti dal piano terra, dove l’uomo abitava, alla stanza da letto della donna al primo piano. Manca però la prova schiacciante e su questo punteranno i difensori dell’imputato, gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro, che cercheranno invece di dimostrare che le sostanze trovate nel corpo della moglie sono riconducibili all’ansiolitico di cui faceva uso.

"Ha ucciso per nascondere la relazione extra-coniugale e le difficoltà economiche"

Nell'aula affollata testimonierà anche la donna con cui Amato aveva una relazione extra-coniugale: tenere nascosta questa, insieme alle difficoltà economiche dell’oculista, costituiscono per l’accusa il movente dei due femminicidi. Tra i banchi saranno presenti anche i famigliari delle vittime tra cui la sorella di Linsalata che, grazie alle sue denunce, ha contribuito all’avvio delle indagini. Loro si sono costituiti parte civile insieme all’Ausl (per il furto di farmaci e accusa di peculato) e l’Unione donne italiane. Anche il Comune di Bologna sta valutando di costituirsi parte civile. In aula non ci saranno invece telecamere: il presidente della Corte d’Assise ha deciso di non autorizzare le riprese video durante il processo perché la vicenda non avrebbe rilevanza sociale.