Scritte dopo lo sgombero, tre a processo per minacce a Lepore | FOTOGALLERY

Tre anarchici andranno a processo per minacce al sindaco Matteo Lepore e imbrattamento. I fatti risalgono al 24 maggio 2022 dopo lo sgombero di un immobile privato in via Zago occupato dal gruppo antagonista Xm24 e dal collettivo Bancarotta. Secondo le indagini, coordinate dal pm Stefano Dambruoso, un attivista di 29 anni con il volto coperto assieme a un’altra donna (non identificata), sarebbe l’autore di alcune scritte – tra cui “Lepore nel cofano 180 in curva”, seguita dalla A cerchiata, simbolo anarchico – comparse in via Sigismondo e via Indipendenza, mentre gli altri due facevano da palo. Ora arriva la citazione in giudizio della Procura di Bologna per un ragazzo e una ragazza di 29 anni e un terzo di 24 anni, difesi dagli avvocati Mattia Maso, Daria Mosini ed Ettore Grenci. Il sindaco, assisto dall’avvocato Tommaso Guerini, si potrà costituire parte civile. L’udienza è stata fissata per il prossimo 26 maggio.

Dopo lo sgombero il corteo

Le operazioni di sgombero da parte delle forze dell'ordine iniziarono all'alba. Subito dopo un corteo di 200 attivisti è partito in corteo dal ponte di via Matteotti verso la Bolognina, mentre dodici di loro si erano asserragliati sul tetto dello stabile. Nei giorni successivi il personale del Comune si mise al lavoro per cancellare le scritte sui muri mentre il sindaco, in un'intervista, auspicava la fine della stagione delle occupazioni, ribandendo la linea ferma del Comune di non aprire canali di dialoghi con gli occupanti. Per gli insulti comparsi nelle due vie, Lepore ricevette la solidarietà bipartisan del mondo politico. "Indegne e inaccettabili", commentò il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Condanna senza se e senza ma", dissero gli esponenti di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, Marco Lisei e Francesco Sassone.