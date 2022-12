Processo per l'omicidio Fabio Cappai, udienza il 16 gennaio

Rinviata al 16 gennaio l'udienza per l'omicidio del 23enne Fabio Cappai, accoltellato a luglio scorso s Castel del Rio. Lo riferisce Ansa.

Alla sbarra l principale imputato, recluso al carcere minorile del Pratello, accusato di omicidio e porto d'armi abusivo, la Gup Francesca Salvatore ha accolto la richiesta dell'avvocato Alberto Padovani di rito abbreviato. La pm Caterina Sallusti non ha invece ritenuto di contestare le aggravanti legate ai futili motivi, come era stato richiesto dall'avvocato che rappresenta la famiglia, Daniela Mascherini.

Fabio, che lavorava in un'azienda della vallata, è rimasto ucciso durante una lite e, dopo la chiamata, i soccorritori del 118 ne hanno constatato il decesso. Sull'episodio hanno indagato i Carabinieri.

A novembre, altri tre giovanissimi sono stati indagati per concorso anomalo nell'omicidio. Per loro, i legali si riservano la richiesta di Map - Messa alla prova. ovvero la richiesta di "sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale", spiega il Ministero della Giustizia.