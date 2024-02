Omicidio Matteuzzi, Padovani condannato all'ergastolo: "Non c'ero con la testa"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, ha condannato all'ergastolo Giovanni Padovani, il 28enne ex calciatore dilettante che il 23 agosto 2022 uccise Alessandra Matteuzzi, sua ex compagna, come riferisce la Dire. La sentenza è stata pronunciata poco prima della 14 dopo una camera di consiglio durata due ore. I giudici hanno accolto le richieste avanzate un mese fa dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dalla sostituta Francesca Rago, riconoscendo anche la sussistenza delle quattro aggravanti contestate all'imputato, vale a dire stalking, premeditazione, motivi abietti e futili e legame affettivo con la vittima. In aula era presente anche il sindaco Matteo Lepore, che prima della lettura della sentenza ha abbracciato Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 30 giorni.

La dichiarazione spontanea di Padovani

"Se ritenete normali le cose che ho fatto prima del delitto, e se pensate che un omicidio così feroce sia normale, allora pretendo l'ergastolo e voglio stare in carcere ogni minuto della mia vita". Così Giovanni Padovani questa mattina dopo aver chiesto e ottenuto di poter fare delle dichiarazioni spontanee.

Un intervento di poco più di otto minuti, nei quali il 28enne ex calciatore dilettante ha ribadito che al momento del delitto e nei mesi precedenti non era in grado di intendere e di volere, come sostenuto nel corso del processo dal suo legale Gabriele Bordoni: "Ci sono due famiglie distrutte a causa del sottoscritto, per un gesto gravissimo e imperdonabile, ma a mio parere per queste due famiglie non c'è stato rispetto da parte dei giornalisti: non c'è stato rispetto per Alessandra e per la sua famiglia, e nemmeno per mia madre, additata come madre di un assassino, ma anche lei è una donna", quindi secondo Padovani "hanno perso tutti: c'è una persona che ha sempre rigato dritto e che si era ritagliata spazi importanti con il lavoro e il sudore, e c'è una donna bella e molto intelligente che non c'è più".

E ha aggiunto "se per voi nelle mie condotte c'è qualcosa di anormale, allora non lo merito. Io - ha insistito - non stavo bene, con la testa non c'ero più da mesi, e quando non ci sei più puoi commettere qualcosa di irreparabile".

Dunque, ha concluso Padovani, "vorrei chiedere che oggi sia fatta giustizia, perché ho ammazzato una donna, ma senza essere influenzati dai media e dall'opinione pubblica". Ora, terminate le repliche delle parti, i giudici si stanno ritirando in camera di consiglio, con il presidente della Corte Domenico Pasquariello che ha fatto sapere che la sentenza sarà pronunciata "non prima di due ore".