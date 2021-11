Processo bis strage del 2 agosto: Elly Schlein depone in aula

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, deporrà nel corso dell’udienza di domani 3 novembre alle 9,15 del nuovo processo sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che vede come principale imputato l’ex componente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini.

La vicepresidente spiegherà alla Corte le motivazioni per le quali la Regione Emilia-Romagna ha deciso di costituirsi parte civile nel nuovo processo chiamato a fare chiarezza su una delle pagine più oscure della storia del nostro Paese. Elly Schlein illustrerà, inoltre, le iniziativa che la Regione Emilia-Romagna ha assunto per far sì che la memoria della strage non vada persa, anche per quanto riguarda la vicinanza ai familiari delle vittime.

La vicepresidente torna davanti alla Corte d’Assise di Bologna in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, parte civile nel processo assieme assieme al Comune di Bologna, all’Avvocatura Generale dello Stato e a oltre 100 famigliari delle vittime.