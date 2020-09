FOTONOTIZIA | Sorpresa in procura generale: ospite inatteso, un pipistrello

Sorpresa negli uffici della procura generale di piazza dei Tribunali. non si sa ben come, un pipistrello ha trovato rifugio in uno dei controsoffitti degli uffici. qualche impiegato se ne è accorto e ha chiamato i vigili del fuoco. Smontata la plafoniera del contro-soffitto, il mammifero volante è stato prelevato e rimesso in libertà.

