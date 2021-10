Attivano sistema anti rapina senza motivo, bariste denunciate per procurato allarme

Ieri sera alle 20 le volanti della polizia sono intervenute in un bar di via Mazzini per l'attivazione del sistema di allarme antirapina. Giunti sul posto, le due dipendenti (entrambe cittadine rumene, classe 1983 e 1987) dichiaravano di aver ripetutamente attivato l'allarme senza fornire una motivazione precisa in merito, accennando ad un non meglio precisato cliente fastidioso, che però non era presente sul posto.

Pertanto le due sono state denunciate per procurato allarme per aver utilizzato impropriamente il sistema di allarme antirapina. Nel contempo è intervenuta la polizia locale per controlli elevando alcune sanzioni per assenza di mascherine. Durante i controlli infine un avventore, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta.