Indagine sulla morte del prof dopo vaccino: “No allarmismi”

Il procuratore di Bologna Giuseppe Amato conferma l'apertura di un fascicolo e l'imminente autopsia: "Chiarirà le cause del decesso. Non facciamo allarmismi sui vaccini, che sono l'unico modo per uscire dalla pandemia. Bisogna avere fiducia"

La correlazione fra la morte del professore Giuseppe Morabito, trovato senza vita sabato mattina dopo alcuni giorni di crecente malessere, e la somministrazione del vaccino AstraZeneca (avvenuta il 3 marzo scorso) per ora è limitata a una successione temporale di eventi. Il fatto che sulla vicenda sia stato aperto un fascicolo, così come chiarisce il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato: "E' la riprova che l'attenzione sia altissima sia da parte delle autorità sanitarie che da parte delle forze di Polizia. Fare allarmismi, come anche fare delle ipotesi, adesso non ha senso e l'autopsia (che probabilmente verrà eseguita entro la settimana) chiarirà le cause della morte dell'uomo".

L'indagine aperta resta senza indagati e per rispettare le procedure è stato ipotizzato il reato di omicidio colpo anche se non ce n'è prova. Sul tema vaccini, Amato sottolinea: "Io stesso mi sono attivato affinchè il personale del mio ufficio possa rintrare nel piano vaccinale: penso che, oltre ad essere l'unico modo per uscire dalla pandemia, sia un dovere e un diritto. Bisogna avere fiducia".

Tutta la vicenda dell'insegnante Giuseppe Morabito

Ha lasciato un grande vuoto quel prof di tecnologia amato e rispettato da tutti in ruolo a Vergato. La vicenda della sua morte, scoperta con l'ingresso nel suo appartamento sabato mattina, è per i suoi colleghi ancora un mistero perchè "era sempre stato bene". Aveva cominciato a dare segni di stanchezza che progressivamente lo avevano abbattuto e gli avevano tolto l'energia persino per fare una telefonata ai colleghi preoccupati. Sono stati loro stessi a collegare il suo stato alla somministrazione del vaccino avvenuta qualche giorno prima. E sempre loro, hanno fatto la brutta scoperta entrando nell'appartamento del 61enne insieme al 118.