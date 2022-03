Accoglienza profughi, in Comune la “Task force emergenza Ucraina”

Per far fronte alla forte richiesta di accoglienza, il Comune istituisce la “Task force emergenza Ucraina”, un coordinamento tra livello politico amministrativo e livello tecnico gestionale per adottare con tempestività tuttel le misure legate al dramma dei profughi.

La task force è presieduta dall’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo e coordinata da Adele Mimmi, Capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità, è composta anche dalla Capo di Gabinetto Matilde Madrid, dalla responsabile Affari Generali Annalisa Faccini; dalla Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni Miriam Pepe e dalla Direttrice di Asp Città di Bologna Mariagrazia Bonzagni. La task force ha attivato anche la mail dedicata BolognaperUcraina@comune.bologna.it

“In queste ore – è il commento del sindaco Matteo Lepore - Bologna sta dando ancora una volta dimostrazione concreta della sua straordinaria solidarietà. Con piccoli e grandi gesti.

A questo ne aggiungiamo un altro, che speriamo possa accendere un piccola luce di speranza per tutti: da questa sera Palazzo Re Enzo sarà illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina. È il nostro modo per dire che Bologna c’è, è al fianco del popolo ucraino e che farà la propria parte per aiutare”.

Per quello che riguarda la raccolta fondi si invitato i cittadini e le cittadine a fare riferimento al conto aperto dalla Regione dell’Emilia-Romagna. Chiunque potrà versare – indicando con chiarezza la causale “EMERGENZA UCRAINA” - al seguente Iban: IT69G0200802435000104428964

Ricordiamo anche che è attiva la campagna nazionale di Unicef, Unhcr, Croce Rossa: è possibile fare una donazione mandando un sms al numero 45525.

Intanto al covid hotel di San Lazzaro sono già arrivati 18 profughi e si prevede l'arrivo di un'altra ventina di persone.

(foto: L’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo presiede la task foce)