Ucraina, profughi in città: sono 3.593, Rimini supera Bologna

Sono 3.593 i rifugiati censiti a Bologna,secondo gli ultimi dati forniti nella serata di ieri, 8 aprile, dalla prefettura.

E' ancora Rimini la provincia che ospita la maggiore quantità di persone in fuga dalla guerra, sono 4.180. A Ferrara 1.944, a Forlì-Cesena 1.589, a Modena 2.770, a Parma 1.320, a Piacenza 1.427, a a Ravenna 1.525, a Reggio Emilia 2.953. In tutta l'Emilia-Romagna si registrano 21.301 arrivi.

Intanto la Regione ha deciso di concedere a tutti i giovani profughi ucraini nati tra il 2003 e il 2011, che frequentano le scuole medie e superiori dell’Emilia-Romagna, la gratuità dei viaggi su autobus e treni regionali nel tragitto casa-scuola. E questo fino alla fine dell’anno.

Inoltre, i bambini e i ragazzi in arrivo dall'Ucraina, a Bologna hanno a disposizione tutte le discipline sportive: una ventina le società sportive che hanno adottato dall'arrivo dei primi profughi, in gran parte donne e bambini, iniziative di solidarietà per far praticare una attività sportiva ai giovani in fuga dalla guerra.

L'assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi, fornisce il dato al question time. "Il nostro mondo sportivo da molti anni mette in campo iniziative di accoglienza in generale. Ora sappiamo che c'è questione specifica che riguarda gli ucraini. Il 16 marzo – ricorda Li Calzi – ho scritto a tutte le società sportive chiedendo quali fossero i servizi che stavano mettendo in campo".

In fuga dalle bombe, le testimonianze