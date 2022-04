Guerra Ucraina, concerto sold-out e sito in tilt: "Spiace, ma ora donate per accoglienza"

"Ricordo che lo facciamo per l'Ucraina, non per noi stessi". Lo appunta il sindaco Matteo Lepore in merito al sold out del concerto di beneficenza, durante una diretta social per fare il punto sull'emergenza profughi Ucraina a Bologna, che sono arrivati a oltre 3500 persone, tra cui mille minori.

Il sindaco ha specificato anche che "oltre 1.000 famiglie hanno messo a disposizione una stanza o un loro appartamento". Lepore fornisce anche i dettagli della campagna di raccolta beni in favore della città gemellata Kharkiv, tra le più colpite dall'offensiva russa partita il 24 febbraio.

130 famiglie confermano disponibilità ad accogliere

Coloro che si sono offerti di ospitare i profughi vengono ora 'intervistati' e 130 hanno già confermato la disponibilità ad accogliere in casa propria. Un "numero destinato ad aumentare progressivamente", sottolinea l'assessore comunale al Welfare Luca Rizzo Nervo, alla guida della task force bolognese che si occupa dell'accoglienza.

Dai singoli cittadini sono arrivati anche 100 appartamenti sfitti che ora vengono inseriti nel sistema dell'accoglienza diffusa, che si aggiungono ai posti Sai assegnati a Bologna (ne sono stati chiesti altri 350) che saranno tutti a regime entro il 10 aprile.

Carovana beni verso Kharkiv: "Li consegnerà Mediterranea"

Per quanto riguarda Kharkiv "è molto difficile fare arrivare generi di prima necessità in Ucraina- sottolinea Lepore- sarà la carovana della ong Mediterranea a portarli per noi. Chiedo a tutti di contribuire. La guerra purtroppo è lunga a i bombardamenti fanno male".

A gestire i rapporti con la città ucraina è stata l'assessore alle Relazioni internazionali Anna Lisa Boni, che riferisce di una città "irriconoscibile", dove ormai solo il 70% della popolazione è rimasto. Il gemellaggio di Bologna con Kharkiv risale addirittura al 1966, quando faceva parte dell'Unione sovietica, e ha originato anche viaggi e scambi tra i giovani delle due città. Gli accordi sono stati rinnovati anche nel nuovo millennio.

Concerto sold out e sito in tilt: "Spiace, ma ora donate"

Lepore, infine, rinnova le scuse per il crash del sito del Comune, mandato in tilt dalla tante richieste di prenotazione (c'erano solo 7.000 posti) per il concertone benefico del 5 aprile. Ma "ricordo che lo facciamo per l'Ucraina, non per noi stessi- sottolinea il sindaco rivolgendosi ai 'delusi'- Ci saranno altre occasioni per venire a vedere un concerto in piazza. Spero che queste 42.000 persone al minuto dedichino un altro minuto per donare". (Dire)

In fuga dalle bombe, le testimonianze