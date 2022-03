Profughi Ucraina, dopo l'incendio accoglienza all'autostazione: "Spazi al coperto e accesso unico" | VIDEO

Dopo l'incendio di venerdì scorso al punto di accoglienza in Piazza XX settembre, l'accoglienza dei profughi ucraina si sposta nei locali dell'autostazione.

Lì le persone che arrivano a Bologna potranno accedere a tutti i servizi in un unico punto: "Più funzionale perché si tratta di spazi al coperto - ha detto ai cronisti l'assessore comunale al welfare, on. Luca Rizzo Nervo - siamo molto dispiaciuti per l'accaduto, ma siamo contenti di ripartire e di aver trovato in tempi rapidi una soluzione".

"Siamo pronti ad offrire tutti i servizi alle persone che arrivano - ha commentato il sindaco Matteo Lepore, - dall'inizio dell’emergenza sono circa 3.200 persone arrivate nella nostra città, 450 sono entrati nell'accoglienza Cas o Sai, abbiamo 120 famiglie".

E' vero che la Lombardia ha grandi numeri, ma l'Emilia-Romagna "rispetto agli abitanti, sicuramente ha il carico maggiore" ha detto l'assessora regionale al welfare Irene Priolo.

In fuga dalle bombe, le testimonianze