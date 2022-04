Reddito di cittadinanza, il Comune: "28 progetti utili, avviso pubblico aperto"

A Bologna sono finora 121 i beneficiari del Reddito di cittadinanza che potranno essere impegnati nei Progetti utili alla collettività (Puc) promossi dagli enti del terzo settore sulla base del bando promosso dal Comune.

Su queste 121 persone, 72 sono quelle già impiegate nelle attività. Ad oggi, spiega l'amministrazione, i progetti presentati sono 28 e riguardano diversi ambiti: ambiente e cura delle aree verdi; attività formative laboratoriali con i bambini; promozione culturale e ambito sociale e assistenziale; promozione e supporto in ambito solidale; attività di collaborazione in ambito sportivo.

L'avviso pubblico, ricorda il Comune, è sempre aperto e possono partecipare tutti gli enti del terzo settore (coop sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e fondazioni) con sede legale o operativa a Bologna. E' possibile presentare uno o più progetti, anche in più ambiti di intervento.

Le proposte pervenute vengono valutate dall'amministrazione e inserite in un apposito elenco, il Catalogo dei progetti, pubblicato sul sito del Comune. Il Catalogo viene aggiornato a cadenza trimestrale e la prossima scadenza per presentare i progetti, in vista del prossimo aggiornamento, è fissata per il 30 aprile. I Puc, ricorda il Comune, sono attività obbligatorie e non retribuite, destinate a tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza abili al lavoro. L'impegno va da otto fino a 16 ore settimanali. "Oltre che un obbligo, i Puc rappresentano un'occasione di inclusione e crescita- scrive il Comune- sia per i beneficiari, che saranno inseriti nei progetti in base ai loro interessi e propensioni, che per l'intera collettività".