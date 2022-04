Fotovoltaico grande 50 campi da calcio: al via studio all'aeroporto

Un impianto fotovoltaico grande come 50 campi da calcio e in grado di produrre più energia di quella necessaria per il funzionamento dell'aeroporto di Bologna. È stato avviato in questi giorni uno studio di fattibilità per la sua realizzazione all'interno degli spazi dello scalo bolognese.

Il progetto, che punta a creare uno degli impianti di questo tipo tra i più grandi a livello aeroportuale italiano, è a cura di Sinergo spa, società di ingegneria e progettazione di Venezia.

"Con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti – si legge in una nota – e del consumo di risorse naturali garantirsi una maggiore sicurezza nell'approvvigionamento energetico e razionalizzare la spesa energetica per il funzionamento dello scalo, l'aeroporto di Bolognaha avviato uno studio di fattibilità" finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che potrà raggiungere una potenza massima di 22 megawatt, "più dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dello scalo".

L'amministratore delegato, Nazareno Ventola, sottolinea come il progetto sia in linea con gli impegni assunti nell'accordo "Net Zero 2050", firmato nel 2019, "per diventare un aeroporto a impatto zero entro il 2050 e con la recente 'Dichiarazione di Tolosa', in cui abbiamo ribadito la nostra volontà di partecipare attivamente al processo di decarbonizzazione del settore aeroportuale". Inoltre, "tale studio riveste un'importanza ancora maggiore oggi alla luce dell'evoluzione dello scenario energetico internazionale e della necessità di dotarsi, a livello nazionale, di una maggiore autonomia energetica anche attraverso l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili".