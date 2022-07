Azione contro la piazza scolastica pedonale alle Tambroni: "Molte pecche"

Azione boccia il progetto preparato dal Comune di Bologna per trasformare l'area tra le scuole Tambroni e il mercatino rionale di Chiesa Nuova in una piazza scolastica: presenta "molte ma molte pecche", dichiara il segretario cittadino Andrea Forlani, ex presidente del quartiere Santo Stefano, intervenendo sul tema con una nota e un video.

"Il progetto comporterà problemi oggettivi: lo spostamento dell'area di carico-scarico delle merci renderà più difficoltosa e faticosa l'attività delle lavoratrici e dei lavoratori del mercatino", afferma Forlani, aggiungendo che "l'eliminazione di posti auto complicherà la vita dei cittadini residenti".

Inoltre, "la creazione di uno spazio chiuso, angusto e poco visibile potrà provocare l'insorgere di problemi di vario tipo", sostiene il dirigente di Azione.

"Tutto ciò per garantire, alla modica cifra di 260mila euro - punge Forlani - uno spazio di 700 metri quadrati in asfalto (in realtà in materiale drenante, ndr), dotato di un albero e di qualche vaso di piante, attrezzato con qualche panchina e con giochi disegnati a terra, collocato in mezzo ad abitazioni e nelle immediate adiacenze di una strada ad alta circolazione".

Questo a poche centinaia di metri dal parco Olivi che "dal 2005 rappresenta una risposta alle esigenze di bambini, genitori e anziani ampia 17.500 metri quadrati", sottolinea Forlani, aggiungendo che "ove fossero presenti esigenze di sicurezza legate all'entrata e all'uscita degli alunni delle scuole Tambroni, queste avrebbero potuto essere risolte con interventi molto meno impattanti e costosi".

Forlani assicura che "non siamo contrari alle pedonalizzazioni né alla creazione di spazi di socializzazione: siamo contrari ad interventi che non contemperano le esigenze di tutti, che non sono guidati dal buon senso pratico, che privilegiano l'immagine anziché la sostanza".

Il progetto di questa piazzetta "contiene tutti questi difetti: non è un caso che, nella città della partecipazione - conclude il segretario di Azione - non sia stato promosso né dal Quartiere né dal Comune un preventivo confronto pubblico con cittadini e residenti".