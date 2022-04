Tenta di sfilare la pistola ai carabinieri, minacce e caos al pronto soccorso

Era un volto noto alle forze dell'ordine il cittadino polacco 23enne arrestato ieri per minacce aggravate all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale di Imola, dove era stato ricoverato dalla nottata nel reparto di osservazione breve intensiva.

Era stato trasportato con l'ambulanza del 118 a seguito dei "bagordi" della domenica sera e ieri intorno a mezzogiorno avrebbe perso la testa e rubato un paio di forbici mediche, poi ha iniziato a inveire contro i sanitari, minacciandoli e minacciando anche di infliggersi gravi ferite. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il pronto intervento nucleo radiomobile, ma il tentativo di riportarlo alla calma è stato vano. Tra minacce e offese ai militari, avrebbe anche cercato di impossessarsi della pistola di un carabinieri, ma infine è stato definitivamente bloccato e ammanettato.

Condotto in caserma è stato tratto in arresto, rinchiuso nelle camere di sicurezza della compagnia di Imola, in attesa del rito direttissimo disposto dal PM di turno dott. Gustapane per la giornata di oggi 5 aprile, a Bologna.

Sperimentazione al Sant'Orsola: ecco il gilet anti-aggressione che avverte le forze dell'ordine | FOTO

Aggressioni ai sanitari, tema caldo

Le aggressioni ai sanitari sono divenute un tema all'attenzione delle forze dell'ordine e delle Ausl, tanto che la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo diverse iniziative come i corsi di formazione ad hoc per insegnare a medici e infermieri come gestire al meglio le situazioni critiche e i pazienti “difficili”. E poi un supporto psicologico personalizzato per aiutare gli operatori sanitari vittime di aggressioni fisiche o verbali sul luogo di lavoro a vincere lo stress e a superare il trauma.

Proprio nel mese di aprile è partita anche la sperimentazione del gilet anti-aggressioni al policiclico Sant'Orsola, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e per i Medici di Continuità Assistenziale.