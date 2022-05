"Sanità inumana": 11 ore al pronto soccorso con la madre anziana, lo sfogo sui social

"Non è vero che la sanità in Emilia-Romagna funziona: la sanità in Emilia-Romagna è inumana". Così sui social Chiara Pazzaglia, presidente della Acli di Bologna dopo aver trascorso molte ore al pronto soccorso con la madre 80enne "con un problema di salute abbastanza allarmante e un marito disabile a casa" prima "valutata con codice azzurro (un codice new entry che si pone tra il verde e l’arancione, a quanto ho capito). Seduta su una sedia di ferro".

Pazzaglia riferisce di aver chiesto educatamente almeno una poltrona "visto che piange dal dolore (e non è tipa lamentosa), per tutta risposta mi hanno detto di averci ripensato e che il flussista' (figura mitologica di cui ignoravo l’esistenza) l’ha rivalutata: il codice è diventato verde (“ci scusi, si vede che la prima infermiera che l’ha vista si è sbagliata). Quindi è magicamente diminuita la priorità, in base a chissà quale criterio, visto che nessuno l’ha visitata - e ora ci hanno prospettato almeno altre tre ore di attesa. Almeno. Per un totale di minimo 7 ore solo perché un medico la veda. Non è normale. Un altro figlio di ottantenne si è appena riportato il padre a casa dopo 5 ore vane - e onestamente ho invidiato il suo coraggio nel prendersi questa responsabilità" racconta Pazzaglia.

"Abbiamo pagato fior di tasse"

"I miei genitori prima di me e poi io abbiamo pagato fior di tasse, anche per chi non le paga - eppure la sanità pubblica ora riserva a mia madre un trattamento che, se lo avessero fatto a un cane in un canile, ci sarebbe stata la rivolta degli animalisti. Mi sento impotente davanti alle lacrime di mia mamma ed è una cosa davvero frustrante - si legge ancora sul post - Mi vergogno profondamente, anche per i modi che gli infermieri ci hanno riservato (due parole spicce e poi “signora, qua stiamo lavorando”. Ah, io invece mi gratto tutto il giorno… con la spocchia insopportabile di chi pensa di fare un mestiere più importante degli altri). Tutto questo è indecente. Indecente. E che non mi si dica “è normale, funziona così”, perché se, grazie alla medicina, al cosiddetto progresso scientifico, abbiamo allungato l’età media dei nostri anziani, poi non possiamo trattarli come un peso sociale e sanitario e scaricarli 8 ore su una sedia di ferro. Perché magari ci sarà anche chi viene qua a perdere tempo per un’unghia incarnita, ma al massimo sono questi da disincentivare all’accesso, non certo una vecchietta di 80anni che ormai fa tutto con la sanità privata, perché i tempi di attesa della sanità pubblica sono biblici".

"Dimessa dopo 11 ore"

"Dopo 'sole' 11 ore di 'pronto' soccorso mia mamma è stata dimessa, alle tre e mezza di notte. Deve tornare domattina alle 8 per un’altra visita specialistica, perché di notte alcuni medici non ci sono. Problema di salute spiacevole, ma insomma, ha pur sempre 80 anni e mezzo ed è il primo acciacco vero, non ci lamentiamo. Lo affronteremo. Ne avremmo avuto già abbastanza col babbo ma vabbè, sulla nuova carta di identità che sostituisce quella che mi hanno appena rubato (!) ho deciso di scrivere 'badante' di professione. Abbiamo anche pagato quasi 80€ di ticket. Lo trovo molto spiacevole. Tutto questo è molto spiacevole" riferisce la presidente "Hanno ammesso che con mia mamma è stato fatto un errore nella attribuzione del codice di priorità e “approfondiranno. Cosa e con chi non è dato sapere".

Tuttavia c'è un lato buono nello spiacevole episodio "ho sentito tutto l’affetto di voi amici - conclude Chiara pazzaglia - tra chi è passato a trovarci, chi mi ha scritto di continuo per sapere se avevamo bisogno di viveri o altri generi di conforto (compresa una mazza da baseball, ero tentata…) e chi mi ha fatto compagnia al telefono fino a notte fonda solo per tenermi un po’ su di morale. Ho un sacco di disgrazie, nella vita, è vero - e pure un sacco di difetti, ma almeno gli amici so scegliermeli bene. Di questo sono molto grata".