Più agenti di polizia negli ospedali: "Criticità per le attese nei pronto soccorso" | VIDEO

Più poliziotti negli ospedali e orari prolungati per i presidi fissi al Maggiore, Sant'Orsola e Rizzoli. Lo comunica la Questura che snocciola i dati e spiega che, probabilmente anche per l'effetto deterrente, calano le aggressioni fisiche nei pronto soccorso dove la vera criticità è gestire il nervosismo dei pazienti in coda per l'accettazione. Le aggressioni fisiche, fortunatamente, sono poche.

Nel 2022 in totale si sono registrati 270mila accessi: 137mila al Sant'Orsola, 104mila al Maggiore e 31mila al Rizzoli. All'ospedale Maggiore, punto di riferimento per il protocollo anti-violenza, nel 2022 sono 51 i casi di presunta violenza sessuale trattati.

Gli uffici

In totale sono in servizio, dalle 8 alle 20, estendibile alle 22 in casi di emergenza, quattro agenti al Maggiore, tre al Sant'Orsola e due al Rizzoli.

L'attività svolta è varia, dalla raccolta dei referti da presentare all’Autorità giudiziaria, 700 in un anno per le tre strutture, alle denunce (quasi 400, di cui la metà al Sant'Orsola), oltre ad intervenire in ausilio al personale medico e svolgere i compiti di vigilanza esterna e interna.

Grazie al presidio anche esterno infatti al Maggiore il fenomeno dei vandalismi contro le auto si è significativamente ridotto.